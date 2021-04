Klimaerwärmung : Joe Bidens CO₂-Ziele gehen viel weiter als die der EU

Am Donnerstag richtet die USA einen virtuellen Klimaschutzgipfel aus. Bidens Ziel, den CO₂-Ausstoss bis 2030 zu halbieren, ist fast doppelt so hoch wie der Zielwert der EU.

Papst Franziskus will sich zum virtuellen Klimagipfel am Donnerstag zuschalten.

In den nächsten zehn Jahren will Biden den CO₂-Ausstoss der USA halbieren.

Die USA wollen ihren Ausstoss an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Diesen Plan werde Präsident Joe Biden am Donnerstag beim von den USA ausgerichteten virtuellen Klimagipfel vorstellen, erklärte ein Regierungsvertreter in Washington. Ziel sei es, auch andere Länder zu einem ehrgeizigeren Vorgehen im Kampf gegen die Erderwärmung zu motivieren. Mit seinem Plan, die Treibhausgas-Emissionen um 50 bis 52 Prozent zwischen 2005 und 2030 zu reduzieren, liegt Biden fast doppelt so hoch wie die EU. Die EU hatte sich am Mittwoch auf ein Ziel von mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 festgelegt. Für die USA ist dies ein bindender Zielwert, aber auf jeden Fall symbolträchtig. Es ist ein Zeichen, dass die USA unter Biden anders als unter seinem Vorgänger Donald Trump den Kampf gegen den Klimawandel wieder als Priorität betrachten.