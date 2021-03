First Dog : Joe Bidens Hund Major biss wieder zu

Während eines Spaziergangs hat der Schäferhund von US-Präsident Joe Biden «jemanden gekniffen». Die Person wurde vom medizinischen Dienst des Weissen Hauses untersucht.

Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS

Während eines Spaziergangs hat er «jemanden gekniffen», wie der Sprecher der First Lady mitteilte.

Der First Dog der USA hat wieder zugebissen.

Joe Bidens Schäferhund Major hat es wieder getan: Bei einem Spaziergang in dieser Woche hat er «jemanden gekniffen», wie Michael LaRosa, Pressesekretär von First Lady Jill Biden am Dienstag mitteilte. Die Person sei vom medizinischen Dienst des Weissen Hauses vorsichtshalber untersucht worden und habe unverletzt ihre Arbeit wieder aufnehmen können.