«Joe Bidens Kandidatur ist unverantwortlich»

Bidens Entscheidung sei für die Demokraten hochriskant, so der Politologe.

US-Präsident Joe Biden spricht in seinem offiziellen Wahlkampfauftaktvideo, das am 25. April 2023 veröffentlicht wurde.

Mit 80 Jahren ist er bereits jetzt der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte.

US-Präsident Joe Biden hat die Katze aus dem Sack gelassen: Er will 2024 wieder antreten.

Monatelang deutet Joe Biden seine Wiederwahl-Ambitionen an, nun ist es offiziell. Der US-Präsident tritt 2024 noch mal an . Das grösste Problem ist sein Alter. Kann ein betagter Senior die Wähler elektrisieren? Nachgefragt beim USA-Experten und Politologen Christian Hacke.

Herr Hacke, was ist von Joe Bidens erneuter Kandidatur zu halten?

Ich bin einigermassen entsetzt. Biden war als Übergangspräsident angetreten, wollte das Zepter, so hatte er es immer angetönt, dann jemandem Jüngeren übergeben. Jetzt zeigt sich, dass er sich überschätzt und nicht loslassen kann. Das ist unverantwortlich, denn Biden lähmt den Fortschritt in der nationalen Politik und in der eigenen Partei.