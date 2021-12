Weisses Haus : Joe Bidens neuer Hund heisst Commander

«Willkommen zu Hause»: US-Präsident Joe Biden stellt auf Twitter seinen neuen Schäferhund vor.

Das Tier soll ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein.

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Hund bei sich im Weissen Haus aufgenommen. Biden stellte den Welpen Commander am Montag mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vor. Der Schäferhund soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein. Biden begrüsste ihn mit den Worten «Willkommen im Weissen Haus». In dem veröffentlichten Videoclip ist zu sehen, wie der Präsident einen Ball wirft und Commander hinterher flitzt. Das Weisse Haus gab keine weiteren Details zu dem Tier bekannt.