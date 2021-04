Wegen aggressiven Verhaltens : Joe Bidens Schäferhund Major bekommt «First-Dog»-Unterricht

Der Hund von US-Präsident Joe Biden muss in den Hunde-Unterricht. Schäferhund Major war seit dem Einzug ins Weisse Haus durch sein «aggressives Verhalten» aufgefallen. Eine Person soll er zudem gebissen haben.

Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und nach einer Beissattacke im Weissen Haus bekommt der jüngere Schäferhund von US-Präsident Joe Biden nun «First-Dog»-Unterricht: Schäferhund Major werde das Weisse Haus vorübergehend wieder verlassen. Er werde ein spezielles Training bekommen, wie sich ein Präsidentenhund zu verhalten habe, teilte ein Sprecher von First Lady Jill Biden am Montag mit. Der Deutsche Schäferhund soll ein paar Wochen lang trainiert werden, damit er sich an das Leben im Weissen Haus gewöhne.