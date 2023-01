Joe Bidens Stabschef Ron Klain steht wohl kurz vor Rücktritt

Der Stabschef des Weissen Hauses, Ron Klain, bereitet sich nach Angaben einer mit seinen Plänen vertrauten Person auf einen Rücktritt in den kommenden Wochen vor. Die Quelle bestätigte damit einen Bericht der «New York Times». Das Weisse Haus antwortete am Samstag zunächst nicht auf Anfragen. Präsident Joe Biden reagierte in Rehoboth Beach, wo er das Wochenende verbrachte, nicht auf Reporterfragen zu Klains Zukunft.