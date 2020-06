«Tiger King»

Joe Exotic soll seinen Mitarbeitern Ketamin gespritzt haben

Ein Bekannter erhebt schwere Vorwürfe gegen Joe Exotic: Der «Tiger King»-Star habe seinem Team Narkosemittel verabreicht.

Der schrille Zoobesitzer aus der Netflix-Doku «Tiger King» macht ja bekanntlich keine halben Sachen. So hielt er sich in der Vergangenheit mehrere Ehemänner, bewarb sich für das US-Präsidentschaftsamt und versuchte sich als Countrysänger.

Ex-Mitarbeiter enthüllt Drogenstory

Und gerade als man dachte, dass es nicht mehr schriller und schrecklicher werden würde, sieht sich der 57-Jährige mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Wie Filmemacher Rick Kirkham (62), der rund ein Jahr in Joe Exotics Privatzoo im US-Bundesstaat Oklahoma verbracht hat, in der neuen Doku «The Truth Behind Joe Exotic: The Rick Kirkham Story» enthüllt, soll Exotic seinen Mitarbeitern Drogen verabreicht haben: «Ich sah, wie Joe Drogen für Tiere an seine Mitarbeiter weitergab. Wenn sie Husten hatten oder erkältet waren, hat er Ketamin genommen, ein Beruhigungsmittel für Tiere, und den Leuten Injektionen verpasst.»