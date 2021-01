Weil sein Vater gestorben ist, versucht Joe Exotics (57) Rechtsteam nun eine temporäre Haftentlassung zu erlangen. Nur so könnte der inhaftierte Ex-Zoobesitzer an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen.

Nun berichtet das US-Portal TMZ.com, dass Joes Vater Francis Schreibvogel an den Folgen einer schweren Covid-19-Erkrankung gestorben ist und Exotics Rechtsteam nun unter Zeitdruck stehe. So will der inhaftierte ehemalige Betreiber eines Raubtier-Privatzoos kommenden Samstag an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen.