Thornton gilt selbst in der NHL, der besten Liga der Welt, als Legende.

NHL-Star Joe Thornton kehrt zurück in die Schweiz.

Joe Thornton war 2004/05 und 2012/13, als wegen der beiden Lockouts viele NHL-Spieler in die Schweiz strömten, die vielleicht grösste aller grossen Figuren. Und mittlerweile gilt der 41-jährige Kanadier auch in der besten Liga als «Legende» – auch, weil er einfach nicht genug vom Eishockey bekommt und auch im hohen Alter noch die gleiche Freude am Spiel versprüht wie als Rookie vor 23 Jahren.