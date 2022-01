Beim SRF - Joel Grolimund moderiert neu «Gesichter und Geschichten»

«Gesichter und Geschichten» hat bereits in wenigen Tagen einen neuen Moderator. Wie das SRF am Freitagvormittag in einer Medienmitteilung bekannt gegeben hat, wird Joel Grolimund ab kommendem Montag, 17. Januar, das bestehende Moderationsteam von Jennifer Bosshard (28), Salar Bahrampoori (42) und Nicole Berchtold (43) ergänzen.