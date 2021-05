«Die Bachelorette» – Folge 4 - «Joel kann mit seinen Blicken töten»

Die vierte Folge «Bachelorette» startet direkt in einer Art Amphitheater. Dort sollen acht der elf Jungs ihr Können in verschiedenen «Gladiatoren-Kämpfen» unter Beweis stellen.

Das war gut

Das war übel

Cyril Leon (26) fliegt bereits bei der ersten Aufgabe der Gladiatoren-Challenge raus. «Let’s get it to rumble», meint er davor noch. Leider trifft er weder beim Zitat, noch beim Sandsack-Werfen ins Schwarze. Der nach eigenen Angaben «gefühlskalte» Basti legt sich dafür mächtig ins Zeug, verliert am Ende aber doch gegen Boxer Joel – der gewinnt ein Einzeldate mit der «Bätschi».