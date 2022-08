Bern: Joël Nydegger verunfallte schwer und überlebte nur dank Blutspenden

Seit dem Unfall wisse er das Leben mehr zu schätzen. «Stress bei der Arbeit lasse ich viel weniger an mich heran als früher», sagt Nydegger zu 20 Minuten.

Gerne hätte Joël sich revanchiert, aber er kann nicht. Denn: Wer selbst eine Bluttransfusion erhalten hat, ist vom Blutspenden ausgeschlossen. «Ich bereue, dass ich nie Blut spenden gegangen bin», so der 31-Jährige.

«Ich hatte ein Höllenglück», fasst Joël Nydegger die Ereignisse im Oktober 2018 zusammen. Der damals Ende 20-Jährige verunfallte im Strassenverkehr. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rücken, wurde sofort notoperiert und danach ins künstliche Koma versetzt. An den Unfallhergang kann er sich nicht mehr erinnern.

«Ich weiss noch, dass ich mit dem Velo unterwegs war. Meine nächste Erinnerung ist, wie ich aus dem künstlichen Koma aufwache und mein Vater neben dem Bett steht.» Der Marketing-Spezialist kann nur vermuten: «Es war Herbst und die Strassen waren nass und glitschig von den Blättern. Es muss das Hinterrad unter mir weggezogen haben. Dann bin ich Kopf voran in einen Baum geknallt.»

«Die Blutspende war ein wichtiges Puzzleteil»

Heute stehe er wieder voll im Leben. «Ich fühle mich super», so der Stadtberner. Nur der Rücken mache ihm manchmal noch Probleme. Dass Nydegger überlebte, verdankte er auch seinem Blutspender oder seiner Blutspenderin . «Die Blutspende war ein wichtiges Puzzleteil, dass ich überlebt habe», sagt er. Der 31-Jährige ist sehr dankbar. «Ich habe gemerkt, wie wertvoll Blutspenden ist. Es ist bemerkenswert, dass man mit so einer kleinen Tat einen direkten Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen haben kann.»

«Ich bereue, dass ich nie Blut spenden gegangen bin»

Gerne hätte Nydegger sich revanchiert, aber er darf nicht mehr spenden. Denn: Wer selbst eine Bluttransfusion erhalten habe, sei vom Blutspenden ausgeschlossen. «Ich bereue, dass ich nie Blut spenden gegangen bin, obwohl ich eigentlich topfit gewesen wäre.» Es habe sicher auch ein gewisses Mass an Trägheit mitgespielt, meint der 31-Jährige. «Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie ihre Bequemlichkeit abwirft und mehr Menschen Blut spenden würden.»

YB spendet Blut

Weil er nicht mehr spenden kann, will er auf andere Weise etwas bewirken. So zum Beispiel im Hinblick auf die Aktion «YB spendet Blut», die am Samstag im Wankdorf-Stadion mit Christoph Spycher, Sandra Betschart, Raphael Wicky und Wanja Greuel stattfindet. «Ich hatte gegenüber meinem Umfeld ein schlechtes Gewissen. Mit der Kampagne des Roten Kreuzes kann ich etwas zurückgeben.»