Knies Kinderzoo: Jöö-Alarm im Kinderzoo – Giraffen-Baby erblickt das Licht der Welt

Der kleine Bulle ist eine Rothschild-Giraffe und wurde am Montag geboren.

Es ist die 27. Giraffengeburt in Knies Kinderzoo.

Diese Woche wurde in Knies Kinderzoo ein Giraffenbaby geboren.

Am 20. Februar wurde in Knies Kinderzoo eine Rothschild-Giraffe geboren. Der Bulle war schon bei der Geburt circa 80 Kilogramm schwer und misst 1,82 Meter. Er wurde um fünf Uhr morgens von seiner Mutter Ella, die vierjährig ist, geboren, wie der Kinderzoo in einer Mitteilung schreibt. Bereits eine halbe Stunde später wagte er erste Stehversuche. Um viertel vor sieben versuchte das Giraffenbaby zu trinken.