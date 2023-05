Gossau: Passant sichtet Babyfuchs am helllichten Tag

Ein News-Scout war am Montag in Gossau SG unterwegs, als ihm ein Jungfuchs über den Weg lief. Der Fuchs überquerte ungestört die Strasse , wobei er vom Mann gefilmt werden konnte. Für den News-Scout war es ein einmaliges Erlebnis.

«Jöö-Erlebnis»

Weiter erzählt Bähler: «Es war ein einmaliges Erlebnis. Ich konnte noch nie so lange ein Füchsli beobachten.» Bähler postete sein Video auf Facebook und konnte damit einigen den Tag versüssen. «Es ist ein richtiges Jöö-Erlebnis», so Bähler. Auch bei Userinnen und Usern von Facebook kommt das Video gut an und es wird rege kommentiert – jöö, jöö und nochmal jöö. «Die meisten würden ihn am liebsten mit nach Hause nehmen», so der News-Scout.