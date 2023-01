USA: Joey drohte an Heiligabend zu erfrieren – dann rettet ihn Sha’Kyra

Es gibt sie tatsächlich noch, die Weihnachtswunder. Im Dezember vergangenen Jahres zog einer der verheerendsten Schneestürme über den Osten der USA. Besonders schlimm getroffen hat es Buffalo im Bundesstaat New York. Der geistig behinderte Joey White stapfte allein in klirrender Kälte durch den Schnee.

Die Geschichte des Weihnachtswunders begann, als Aughtry am Morgen des Heiligen Abends aufwachte und Hilfeschreie in der Nähe ihres Wohnortes hörte, wie CBS News vor einigen Tagen berichtete. Sie schaute aus dem Fenster und sah einen Mann, der sich im Schnee abmühte. «Plötzlich stand er vor meiner Tür und hämmerte dagegen», so Aughtry. Draussen herrschten zu dieser Zeit knapp vier Grad und Windgeschwindigkeiten von fast 85 km/h.

Rettungskräfte konnten wegen Schneesturm nicht kommen

Sha’Kyra und ihr Freund Trent zögerten keine Sekunde und nahmen Joey bei sich auf. «Sie haben es ihm gemütlich gemacht, er hat Liebe bekommen», so die Schwester von Joey, Yvonne White. Der 64-Jährige lebt in der Nähe von Aughtrys Haus in einer Wohngruppe. An diesem Morgen war er auf dem Weg zu einem Kino, in dem er seit 40 Jahren als Hausmeister arbeitet. Wie die Schwester von Joey gegenüber CBS News sagt, habe ihr Bruder die geistige Fähigkeit eines Zehnjährigen.