Husten: Joey verliert sein Piercing – nach fünf Jahren taucht es in seiner Lunge auf

Kennedy News and Media

Tatsächlich handelte es sich auch bei dem Fremdkörper in seiner Lunge um ein Piercing. Genauer gesagt, um diese Septumklammer.

Anstelle von für Lungenentzündungen typischen Veränderungen entdeckten die Medizinerinnen und Mediziner einen klammerartigen Fremdkörper in seinem Lungenflügel. Dieser ist hier im Bild oben rechts zu sehen. Bei dem kleinen Stab mit zwei Kugeln am Ende auf der linken Seite handelt es sich um sein Brustwarzenpiercing.

Der hatte nämlich vor fünf Jahren sein Nasenpiercing eingeatmet, seither sass es unentdeckt in seiner Lunge.

Ärztinnen und Ärzte in den USA hatten es mit einem ganz besonderen Patienten zu tun.

Wegen Verdacht auf Lungenentzündung musste Joey Lykins aus Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio ins Spital. «Gegen 2.30 Uhr hustete ich so stark, dass mein Rücken anfing zu schmerzen.» Doch das Röntgenbild zeigte keine Veränderungen der Lungenbläschen oder des Gewebes. Dafür stach den Ärztinnen und Ärzten eine andere Auffälligkeit ins Auge: ein knapp 1,5 Zentimeter grosser Fremdkörper, der im oberen linken Lungenflügel des 35-Jährigen steckte.

Im Schlaf eingeatmet

Verschwunden war das Septum-Piercing (siehe Box) vor fünf Jahren, wie Heute.at schreibt – in der Nacht. Er sei mit zwölf Piercings schlafen gegangen, aber nur mit elf Steckern erwacht . «Ich dachte, ich hätte es vielleicht verschluckt. Ich habe überall danach gesucht. Ich habe das Bett umgedreht. Ich habe alles getan, es aber nicht gefunden.» Irgendwann habe er aufgegeben und sich ein neues Schmuckstück besorgt.

Wieso das Piercing dem 35-Jährigen erst jetzt Probleme bereitete, können die Ärztinnen und Ärzte nicht sicher sagen. Mögliche Erklärungen: Das Narbengewebe um den Stecker könnte zu gross geworden oder innerhalb der Lunge verrutscht sein. Lykins gibt an, in den letzten fünf Jahren immer mal wieder gehustet zu haben, «aber ich habe mir nie viel dabei gedacht». Er sei froh, dass das Piercing seine Lunge nicht durchbohrt habe.

Ein Septum-Piercing ist ein Piercing durch das Bindegewebe unterhalb des Nasenscheidewandknorpels. Der Name leitet sich von dem lateinischen Begriff für diese ab: Septum nasi. Es ist eines der ältesten Piercings und weltweit in vielen Kulturen traditionell vertreten.

«Ich habe es als Souvenir behalten»

Nach der Entdeckung blieb der Schmuck noch drei weitere Tage in der Lunge. Dann entfernten ihn die Medizinerinnen und Mediziner mittels Bronchoskopie. Dabei wird entweder ein dünner, beweglicher Schlauch oder ein starres Rohr über Mund oder Nase in die Luftröhre bis in die Lunge geführt, mit dem der Fremdkörper gegriffen werden kann. Die Ärztinnen und Ärzte händigten Lykins das Piercing aus. Er verzichtete darauf, es wieder einzusetzen. Aber wegwerfen wollte er es auch nicht: «Ich habe es als Souvenir behalten.»