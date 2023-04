Caldes, Norditalien: Jogger (26) von einem Bären zerfleischt – Autopsie bestätigt es

In der norditalienischen Provinz Trient unweit der Schweizer Grenze hat ein Bär einen Jogger tödlich verletzt. Am Freitag wurde die Ergebnisse der Autopsie an der Leiche veröffentlicht.

Darum gehts In Norditalien wurde ein 26-jähriger Jogger tot aufgefunden.

Die Autopsie bestätigt nun, dass er von einem Braunbären angegriffen wurde.

Zuletzt hatte Problembär MJ5 einen Wanderer attackiert.

Der 26-jährige A. P. aus Caldes in der norditalienischen Provinz Trient wurde von einem Bären angegriffen und tödlich verletzt. Die zerfleischte Leiche des 26-jährigen Joggers war in der Nacht zum Donnerstag entdeckt worden. Wie aus Ermittlungskreisen verlautete, ergab eine Autopsie am Freitag, dass der junge Mann von einem Braunbären getötet worden war.

Es handele sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte Italiens, teilten die Behörden mit. Mithilfe seiner DNA-Spuren soll das Tier identifiziert werden. Am Ostermontag dürften die Ergebnisse der Analyse der organischen Spuren des Tieres vorliegen. Sobald es identifiziert ist, darf es abgeschossen werden.

Angriff nahe der Schweizer Grenze

A.P. war am Mittwochnachmittag vom Joggen nicht zurückgekehrt. Nachdem seine Partnerin die Behörden alarmierte, starteten die örtliche Feuerwehr und die Polizei mit Hundeeinheiten noch in der Nacht eine Suchaktion. Der leblose Körper von A. P. wurde in den frühen Morgenstunden in einem Waldstück im Val di Sole - knapp 80 Kilometer der Schweizer Grenze entfernt - entdeckt.

Dass es möglicherweise einen Bärenangriff war, ahnten die Anwohnende bereits. «Wir mussten nur darauf warten, dass ein Mensch stirbt», kommentierte eine empörte Person aus der Region gegenüber «Alto Adige». Schon vor einigen Wochen hatte es mehrere Angriffe auf Nutztiere gegeben, unter anderem war ein Schaf zerfleischt worden. Die Dorfbewohner und -bewohnerinnen beobachteten mehrmals Bären in der Gegend.

Problembär MJ5 irrt im Wald umher

Erst vor einem Monat wurde ein Wanderer in der Nähe der Malga Mandriole im Rabbital vom Exemplar MJ5 angegriffen. Der Ort ist nur wenige Kilometer von Val di Sole entfernt. Zur Erinnerung: Der heute 18 Jahre alte MJ5 ist ein Halbbruder von Problembär JJ3, der im April 2008 von Wildhütern in Mittelbünden erschossen wurde, weil er sich immer häufiger nahe von Siedlungen herumgetrieben hatte.

Am 5. März griff MJ5 einen 39-jährigen Mann an, der mit seinem Hund in den Bergen unterwegs war. Das Tier verletzte den Wanderer am Arm und am Kopf. Dem Mann war es jedoch gelungen, sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe zu rufen. MJ5 wurde später dank organischer Spuren identifiziert. Am 10. März ordnete der Präsident der Provinz Trient, Maurizio Fugatti, an, dass der Bär erschossen werde, was aber noch nicht erfolgt ist. Tierschutzverbände haben gegen diese Massnahme protestiert. In der norditalienischen Provinz gibt es Schätzungen zufolge rund 100 wildlebende Bären.

