JJ4: Regierung ordnet erneut Tötung von Problem-Bärin an

Nach dem Willen der Trentiner Provinzregierung soll die Problem-Bärin JJ4 in Norditalien endgültig erlegt werden – aber noch nicht sofort. Nach ihrer tödlichen Attacke auf einen Jogger im Trentino Anfang April hat Regionalpräsident Maurizio Fugatti am Donnerstag erneut per Dekret einen Abschussbefehl für die mittlerweile eingefangene Bärin angeordnet, wie die Provinz am Freitag mitteilte.