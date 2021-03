Deutscher Bundestrainer : Jogi Löw hört nach der EM im Sommer auf

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt ab dem Sommer einen neuen Trainer. Jogi Löw tritt nach der Europameisterschaft zurück.

Der langjährige Fussballbundestrainer Joachim Löw beendet nach der Europameisterschaft in diesem Sommer seine Tätigkeit für den Deutschen Fussballbund (DFB). Löw habe darum gebeten, seinen ursprünglich bis zur Weltmeisterschaft 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers zu beenden, teilte der DFB am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Dem sei zugestimmt worden.