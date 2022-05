Bei Kongress in Mailand : Johan Eliasch bleibt FIS-Präsident – umstrittener Milliardär wiedergewählt

Mindestens bis 2026 bleibt Johan Eliasch der Boss des Weltskiverbandes FIS. Der britisch-schwedische Geschäftsmann gewinnt die Wiederwahl ohne Gegenkandidaten, aber nicht ohne Zwischentöne.

Einen Tag nachdem am 53. FIS-Kongress in Mailand die Ski-WM 2027 nach Crans-Montana vergeben wurde, gewinnt Johan Eliasch die Wahl zum Präsidenten des internationalen Skiverbandes. Der 60-Jährige bleibt damit mindestens vier weitere Jahre bis 2026 im Amt.

Der britisch-schwedische Geschäftsmann hatte am Donnerstag bei seiner Wiederwahl keinen Gegenkandidaten. Eliasch führt den Skiverband seit Juni 2021 an, als er das Rennen um das höchste Amt im Ski-Sport gegen den Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann gewann. Er ist Nachfolger des langjährigen Präsidenten und im vergangenen Jahr verstorbenen Schweizers Gian Franco Kasper.

Lehmann selber schaffte am diesjährigen FIS-Kongress mit einem Glanzresultat (107 von 115 möglichen Stimmen) die Wiederwahl in den FIS-Council und kommentierte dies auf Linkedin süffisant. «Ich bin nicht sicher, ob es so cool ist in dieser Muppet Show hier», so der 53-Jährige.