Johann Rupert : Milliardär erhält keine zweite Impfung vom Kanton Thurgau

Der südafrikanische Milliardär Johann Rupert sorgte für Wirbel, weil er im Kanton Thurgau eine Vorzugsimpfung erhielt. Für die zweite Dosis muss er sich nun woanders umsehen.

Johann Rupert und andere von der Klinik ausgewählte Testpersonen werden ihre zweite Doris nicht im Thurgau erhalten, bestätigte Martin. «Das Gesundheitspersonal unter den Teilnehmenden des Übungslaufs erhält seine zweite Impfung im Kanton Thurgau. Für die übrigen Teilnehmenden des Übungslaufs wird derzeit eine ausserkantonale Lösung gesucht», so der Regierungsrat. Konkret heisst das: Für Johann Rupert und weitere sechs weitere Privatspital-Angestellten müsse nun eine ausserkantonale Lösung gesucht werden.

Nur Menschen mit Wohnsitz im Kanton werden geimpft

Der Fall hatte vor einigen Wochen zu heftigen Diskussionen geführt: Denn weder gehörte Rupert mit seinen 70 Jahren zur Risikogruppe der über 75-Jährigen, die momentan hauptsächlich geimpft werden, noch hat der Milliardär seinen Wohn- oder Steuersitz im Kanton Thurgau. Rupert reiste von Südafrika in seinen Privatjet an, um sich in der Schweiz impfen lassen zu können.