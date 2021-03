Hollis kehrte im März 2020 von einer Reise aus Europa zurück, wo er mit seinem 16-jährigen Sohn unterwegs war. Er fühlte sich unwohl und dachte, dass es an einer saisonalen Allergie liege. Der Verlauf seiner Corona-Infektion war mild. Anfang April schnappte der Mitbewohner von Hollis den Virus auf und wurde stark krank. Hollis machte das Angst. «Die Vorstellung, dass ich für meinen Sohn nicht mehr da sein kann, brach mir das Herz», sagte Hollis. Er war so besorgt, dass er bereits einen Abschiedsbrief an seinen Sohn verfasste.

Seltenes medizinisches Phänomen

Der Manager arbeitet an der George Mason University, an der Dr. Lance Liotta Tests zu Covid-19-Antikörpern macht. Sie prüfte das Blut von Hollis und konnte belegen: Er verfügt über Super-Antikörper gegen das Virus. Das medizinische Phänomen tritt laut dem National Institutes of Health in den USA bei weniger als 5 Prozent aller Infizierten auf. Liotta geht nun davon aus, dass diese Erkenntnisse helfen könnten, eine bessere Impfung zu entwickeln.