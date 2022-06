John Legend beschwört mit «Dope» einen Sommer of Love herauf

Eine Woche zuvor war das Paar zu Gast an den Oscars und den anschliessenden Partys. Hier auf dem Bild geht es an jene von Vanity Fair.

«John Legend ist einer der wenigen Musiker, die sich einen Oscar zuschreiben dürfen», kündigt Moe dessen neuen Song in der «Supreme Show» an. Den Preis der Film-Academy erhielt Legend bereits im Jahr 2015 für den gemeinsamen Song mit Rapper Common: «Glory» war Teil des Soundtracks zum Sozialdrama «Selma».

«Wie gut ist dieser Mann eigentlich?»

«Ich habs geliebt, mit all den talentierten Leuten zu arbeiten», so Legend. Dass sich hier enormes Talent bündelt, da sind sich auch die 20-Minuten-Radio-Hosts einig: «Wie gut kommt der Mann auf diesem Song?», meint Moe. «Grossartig produziert – ähnliche Vibes wie Bruno Mars», ergänzt Freezy. «Ja, die Rhythm Sections und Gitarren erinnern an die 80er- und 70er-Jahre, die derzeit wieder so stark aufleben», so Moe.