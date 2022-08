«Dein Danny, dein John» : John Travoltas berührender Abschied von Olivia Newton-John

Newton-John sei «friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben», hiess es in der Erklärung von Ehemann John Easterling.

«Du hast all unsere Leben so viel besser gemacht», schreibt ihr früherer Filmpartner John Travolta.

In dem gefeierten Musicalfilm «Grease» spielten John Travolta und Olivia Newton-John 1978 das High-School-Paar Danny und Sandy. Nach dem Krebstod von Newton-John am Montag mit 73 Jahren trauert Travolta (68) nun um seine frühere Filmpartnerin. «Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht», schrieb der Schauspieler auf Instagram. «Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr». Travolta unterzeichnete sein Posting mit «Dein Danny, dein John!».