Verleumdungsprozess : Johnny Depp bestreitet, seine Ex-Frau Amber Heard je geschlagen zu haben

Im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard hat Johnny Depp erstmals ausgesagt. Heards Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn seien «ruchlos und verstörend».

Hollywood-Star Johnny Depp hat erstmals im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard ausgesagt und dabei bestritten, seine frühere Partnerin jemals geschlagen zu haben. «Es gab Streitereien und Dinge dieser Art, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich Frau Heard irgendwie geschlagen hätte», sagte der Schauspieler am Dienstag vor dem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington. «Ich habe in meinem Leben noch keine Frau geschlagen.»