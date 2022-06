Reaktionen nach Urteil: Johnny Depp hat «sein Leben zurück» – Amber Heard ist «masslos enttäuscht»

Amber Heard, in Schwarz gekleidet, hörte am 1. Juni zu, als das Urteil verlesen wurde.

Nur wenige Minuten nach der Verlesung des Urteils meldete sich Heard via Twitter zu Wort: «Die Enttäuschung, die ich heute spüre, kann nicht in Worte gefasst werden. Es bricht mir das Herz, dass die Menge an Beweisen immer noch nicht ausreicht, um der Macht und dem Einfluss meines Ex-Mannes die Stirn zu bieten», heisst es in ihrem Statement.