Johnny Depp modelt für Rihannas Dessous-Label Savage x Fenty

Seitdem spaltet sich das Internet in Johnny-Befürworter, die ihn zum Poster-Guy von häuslicher Gewalt gegen Männer machen möchten und jene, die Mühe mit dem Urteil haben, das Heard als Täterin darstelle. Sängerin und Unternehmerin Rihanna könnte zum ersten Lager gehören.

Rihanna holt Johnny Depp auf den Runway

So jedenfalls scheint es, wenn man sich die vierte Runway Show von Rihannas Dessous-Labels Savage x Fenty anschaut. Seit Dienstagnacht läuft der Stream davon auf Amazon Prime. Neben dem Popstar selbst, der die Show eröffnet, laufen darin auch die Models Cara Delevingne, Irina Shayk und Joan Smalls, der Afrobeat-Musiker Burna Boy … und Johnny Depp.

Eine gute Minute dauert sein Auftritt im khakifarbenen Seidenpyjama. Er schreitet damit durch eine Wald-Szenerie, begleitet von oberkörperfreien Tänzern. Im Hintergrund läuft der Outcast-Hit «So Fresh, So Clean». Die Szene wurde vorgedreht und vor dem Stream bei Amazon in die Show geschnitten, als einer der grossen der Starmomente. Laut der News- und Boulevard-Website «TMZ» waren sowohl Rihannas Team wie auch Johnny Depp «begeistert darüber, dass die Zusammenarbeit zustande kam».

Gemischte Reaktionen

«Das kann nicht Rihannas Ernst sein? Es gibt all diese schönen und unproblematischen Männer in Hollywood und Johnny Depp ist derjenige, der dich am meisten anspricht?» ­…