Johnny Depp soll Amber Heard «wiederholt ins Gesicht geschlagen» haben

Am Mittwoch sass die Schwester der 36-Jährigen, Whitney Henriquez, im Zeugenstand.

«Ich habe bei einigen Gelegenheiten mit ihm Kokain genommen und mit ihm getrunken. Er hatte fast immer irgendeine Art von Gras dabei», so die 34-Jährige.

Am Mittwoch sass Heards Schwester, Whitney Henriquez (34), im Zeugenstand.

Der Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) geht in die nächste Runde.

Der Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard bringt fast täglich andere Zeuginnen und Zeugen in den Gerichtssaal in Virginia. Nun stand am Mittwoch auch die Schwester der «Aquaman»-Schauspielerin im Zeugenstand. Whitney Henriquez verriet dabei einige pikante Details.