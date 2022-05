Amber Heard sagt erstmals im Zeugenstand gegen Johnny Depp aus

Die 36-Jährige machte am Mittwoch ihrem Ex-Mann schwere Vorwürfe.

Ausserdem soll der «Fluch der Karibik»-Star während eines Drogenrausches «die Finger» in sie «gesteckt» haben.

Der Zivilprozess von Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde.

Seit zwei Wochen zieht sich nun schon der Zivilprozess von Johnny Depp und Amber Heard. Der Schauspieler hat seine Ex-Frau wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar verklagt, weil diese behauptete, unter häuslicher Gewalt gelitten zu haben. Nun kam am Mittwoch die 36-Jährige während eines dreistündigen Verhörs selbst zu Wort – und machte ihrem Ex-Mann schwere Vorwürfe.

«Es ist schrecklich für mich, hier zu sitzen», beginnt Amber Heard ihre Aussage im Zeugenstand. Schon kurz nach dem Start des Prozesses kämpft die Schauspielerin mit den Tränen, als sie erzählt, wie sie ihren Ex-Mann kennen gelernt hat. Demnach trafen sie sich erstmals im Jahr 2011 bei den Dreharbeiten zum Film «The Rum Diary». «Es fühlte sich intensiv an. Wir haben kein normales Leben geführt, weil damals die Trennung von Johnny und seiner Ex-Frau Vanessa Paradis noch nicht offiziell war», erinnert sich Heard. Weiter meint sie: «Wir haben in einer Blase der Geheimhaltung gelebt, es fühlte sich an wie ein Traum. Es war absolut magisch.»