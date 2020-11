«Fantastic Beasts» Johnny Depp verliert Rolle in Harry-Potter-Prequel

Johnny Depp gelangt auch am letzten Prozesstag durch den Haupteingang ins Gericht.

Erst hat Johnny Depp seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung «Sun» verloren, nun verliert Depp eine grosse Filmrolle. Wie der Schauspieler am Freitag auf Instagram mitteilt, wurde er von Warner Bros. gebeten, von seiner Rolle als Grindelwald in der Fantasy-Reihe «Fantastic Beasts» zurückzutreten.

Depp muss die Rolle des Grindelwald an den Nagel hängen.

Der Schauspieler kündigt in seinem Instagram-Statement an, gegen das Urteil des britischen Gerichts Berufung einzulegen. «Meine Entschlossenheit bleibt stark, und ich gedenke zu beweisen, dass die Anschuldigungen gegen mich falsch sind. Mein Leben und meine Karriere lasse ich nicht von diesem Zeitpunkt bestimmen.»

«Opfer anhaltender und mehrfacher Angriffe»

Das Gericht wies seine Klage ab. Die Schauspielerin Heard sei «das Opfer anhaltender und mehrfacher Angriffe» von Depp gewesen. Damit reiht sich in Hollywood ein weiterer grosser Name in die Liste der Männer ein, die ihre Macht gegenüber Frauen schamlos und teils gewaltsam ausnutzen.