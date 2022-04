Im Zeugenstand : Johnny Depp warnte im Streit mit Amber Heard vor «Blutbad»

Die Fronten im Gerichtsprozess zwischen dem Hollywood-Star und seiner Ex-Frau verhärten sich. Am Montag standen Audio-Aufnahmen und seltsame Handynachrichten des Ex-Paares im Fokus.

In den Audio-Nachrichten sollen gemäss «Daily Mail» Gewaltandrohungen von Depp an Heard zu hören sein.

Es geht in die nächste Runde im Gerichtsprozess von Amber Heard und Johnny Depp. Am Montag sollen Audio-Aufnahmen und Handynachrichten des Ex-Paares im Mittelpunkt gestanden haben.

«Halt dein Maul, Fettarsch»

Gegenüber dem Gericht sagten Heards Anwälte zudem, dass die Bezeichnung «Blutbad» nicht zum ersten Mal während des Prozesses vorgekommen sei. Am 12. März 2013 habe Depp seiner damaligen Frau eine SMS geschrieben, in der stand: «Ich dachte nur, du solltest wissen, dass es ein Buch mit dem Titel ‹Disco Blutbad› gibt, das ist alles.»

Der Roman von Manhattan-Star James St. James dreht sich um einen Mord in seinem Freundeskreis, der als «Club Kids» bekannt ist. Heards Antwort auf Depps Nachricht: «Wir brauchen dieses Buch. Geht es zufällig um letzten Freitagabend?» Woraufhin der Hollywood-Star schreibt: «Wie kannst du mich über so einen schrecklichen Moment zum Lächeln bringen? Ja, ist es. Ich liebe dich verdammt noch mal, c**t.»

In weiteren Ausschnitten seien Beschimpfungen von Depp gegen Heard zu hören. So soll Heard zu Depp gesagt haben: «Mach deine verdammte Zigarette über jemand anderen aus!». Depps Reaktion: «Halt dein Maul, Fettarsch.» Im Zeugenstand sei der Schauspieler zusammengezuckt, als die Aufnahmen abgespielt wurden. Heard schien mit den Tränen zu kämpfen.

Abgeschnittener Finger von Wodka-Flasche

Im Verfahren geht es eigentlich um die Frage, ob Heard ihren Ex-Mann verleumdete , als sie 2018 in einem Gastbeitrag für die «Washington Post» über Erfahrungen mit häuslicher Gewalt berichtete. Von Depp war in dem Artikel keine Rede, doch sahen er und seine Anwälte einen klaren Hinweis auf Vorwürfe, die Heard im Rahmen ihrer Scheidung 2016 erhob.

Es war der vierte Tag in dem Zivilprozess in Fairfax im US-Staat Virginia, an dem Depp in den Zeugenstand trat. Im Kreuzverhör legten Heards Verteidiger den Fokus auf Alkoholprobleme und Drogenmissbrauch des Stars aus «Fluch der Karibik» und dessen hitzige Wortgefechte mit Heard während ihrer Beziehung.