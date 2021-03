Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Ehepaar Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) geht in die nächste Runde. Am Donnerstag startete in London ein Berufungsverfahren gegen das Urteil, das vom zuständigen Gericht im vergangenen November gefällt wurde. Damals verklagte der Schauspieler die britische Zeitung «The Sun», weil er in ihrer Berichterstattung über die Scheidung von Heard «Frauenschläger» genannt wurde.