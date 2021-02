Coronavirus : Johnson & Johnson beantragt Corona-Impfstoff-Zulassung in der EU

Ist in der EU bald ein vierter Impfstoff zugelassen? Pharmariese Johnson & Johnson hat eine entsprechende Zulassung beantragt.

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt. Wie die in Amsterdam ansässige Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Dienstag mitteilte, ging bei ihr ein Antrag auf «bedingte Zulassung» von der europäischen Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson ein. Eine Entscheidung darüber könnte bis Mitte März getroffen werden.