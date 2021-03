Coronavirus : Johnson & Johnson liefert Impfstoff vom 19. April an in Europa aus

Das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson muss im Gegensatz zu seinen Konkurrenten nur einmal verimpft werden, um wirksam zu sein. Die Mitgliedstaaten der EU werden schon bald davon profitieren.

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson wird am 19. April mit seinen Impfstoff-Lieferungen an europäische Staaten beginnen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hatte am 11. März grünes Licht aus Brüssel für die Anwendung in der EU erhalten. Es ist der vierte Corona-Impfstoff, nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca, der eine EU-weite Zulassung hat. Die Schweiz verzichtete auf eine Bestellung.