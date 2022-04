Brief an Fifa-Präsidenten – Johnson kritisiert Infantino wegen Haltung zu Russland scharf

Der britische Premierminister Boris Johnson wendet sich mit einem Brief an Gianni Infantino.

Vergangenes Wochenende tagte der Fifa-Kongress in Doha, dem Austragungsort der Fussball-Weltmeisterschaft im Spätherbst dieses Jahres. Mit dabei waren auch russische Fussball-Funktionäre. Für den britischen Premierminister Boris Johnson Grund genug, um dem Fifa-Präsidenten die Leviten zu lesen. In einem Brief an Gianni Infantino, den die politische Tageszeitung Politico zu sehen bekam, soll Johnson den Schweizer dafür kritisieren, eine russische Delegation nach Katar geladen zu haben, während der Westen gegen Russland scharfe Sanktionen verhängt.