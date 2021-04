1 / 4 Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson gab bekannt, dass in England ab dem 12. April Teile der Corona-Massnahmen aufgehoben werden. Getty Images Der Trend bei den Ansteckungszahlen und Hospitalisierungen in England liesse eine Öffnung zu, erklärte Johnson. Grund dafür dürfte das zügige Impftempo in Grossbritannien sein. Getty Images Seit Anfang Januar befindet sich das Land in einem harten Lockdown. AFP

Darum gehts Ab dem 12. April endet in Grossbritannien ein Teil der Corona-Massnahmen.

Die Aussenbereiche von Bars und Restaurants sowie Fitnessstudios dürfen wieder öffnen.

Die Massnahmen gelten nicht für ganz Grossbritannien: Schottland, Wales und Nordirland haben bereits geöffnet oder tun dies später.

Die britische Regierung lässt dank fortschreitender Impfungen ab kommender Woche in England die Zügel etwas lockerer. Die Bars, Aussenbereiche von Restaurants, Fitnessstudios und für den täglichen Bedarf nicht notwendige Geschäfte wie Buchläden sowie Friseur- und Schönheitssalons dürften ab dem 12. April wieder öffnen, bestätigte Premierminister Boris Johnson am Montag. Das Land war Anfang Januar in seinen insgesamt dritten Lockdown seit Beginn der Krise eingetreten.

Bereits 31,6 Millionen Personen mindestens einmal geimpft

Aufgehoben würden auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen in England. Zoos und Autokinos könnten ihren Betrieb ebenfalls wieder aufnehmen. Damit bleibt es bei einem Fahrplan für den allmählichen Ausstieg aus einem seit drei Monaten andauernden Lockdown, den die Regierung vorgestellt hatte. Erst vor vier Wochen waren die Schulen in England wieder geöffnet worden. Schottland, Wales und Nordirland wählen einen etwas anderen Weg aus dem Lockdown. So sind in Schottland die Coiffeursalons bereits seit vergangener Woche wieder offen.

Alle vier Kriterien, die die britische Regierung für eine Öffnung festgesetzt hatte, würden derzeit in England erfüllt, erklärte Johnson. So läuft die Impfkampagne weiter zügig voran. Insgesamt haben bereits 31,6 Millionen Menschen ihre erste Impfung erhalten. Vor allem bei Personen über 80 Jahren sind die Ansteckungsraten zudem stark rückläufig. Gleiches gilt für die Todesfälle. Bei der Gruppe der Geimpften kommt es laut der Regierung derzeit zu 80 Prozent weniger symptomatischen Ansteckungen. Pro Tag werden in Grossbritannien derzeit nur 47 Personen auf die Notfallstation eingewiesen: ein Wert, der noch im Dezember bei über 1300 lag. Und schliesslich haben sich auch keine neuen Mutationen neben der vorherrschenden Variante B.1.1.7 im Land verbreitet.