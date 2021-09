Umbau an der Downing Street 10 : Johnson will Regierung stärken und wechselt mehrere Minister aus

Premier Boris Johnson will mit einem «schlagkräftigen Team» aus der Pandemie kommen und hat mehrere Mitglieder seines Kabinetts ausgetauscht. Auf der Strecke bleiben bisher der Aussen- und der Justizminister und zwei weitere Regierungsmitglieder.

So wird etwa der bisherige Aussenminister Dominic Raab ins Justizministerium versetzt.

Boris Johnson tritt die Flucht nach vorn an und wechselt mehrere Minister aus.

Der britische Premierminister Boris Johnson will sein Kabinett schlagkräftiger machen und hat deshalb mehrere Minister ausgewechselt.

Bildungsminister Gavin Williamson bestätigte als erster seine Entlassung. Bei Twitter erklärte er, es sei ein Privileg gewesen, seit 2019 als Bildungsminister zu dienen. Er freue sich darauf, den Premierminister und die Regierung weiterhin zu unterstützen. Wer Williamson ersetzen soll, wurde zunächst nicht bekannt. In die Kritik geraten war der Minister für seinen Umgang mit der Pandemie, in der die Schulen lange geschlossen waren, es zu raschen Politikwechseln kam und wichtige Prüfungen für die Zulassung zu Universitäten ausfielen.

Williamson entschuldigte sich zudem für den «echten Fehler», zwei schwarze Athleten verwechselt zu haben – den Fussballstar Marcus Rashford und den Rugby-Spieler Maro Itoje. Beide werben für mehr Hilfen der Regierung für arme Kinder. Williamson sagte einer Zeitung, er habe sich via Zoom mit Rashford unterhalten, tatsächlich sprach er mit Itoje.

Raab muss gehen, Sunak bleibt

Mehrere andere enttäuschende Minister der konservativen Regierung verlieren ihre Jobs , darunter Aussenminister Dominic Raab, der im Urlaub weilte, als die Taliban in Afghanistan die Kontrolle übernahmen, und dafür massive Kritik einstecken musste. Der bisherige Chefdiplomat wechselt ins Justizministerium, wie der Regierungssitz Downing Street am Mittwoch per Twitter mitteilte. Zudem werde Raab zum Stellvertreter von Premier Boris Johnson und zum Lord Chancellor berufen. Raabs Nachfolgerin wird die bisherige Handelsministerin Liz Truss. Diese gilt als Liebling der konservativen Basis und machte sich einen Namen mit dem erfolgreichen Abschluss mehrerer internationaler Handelsabkommen nach dem Brexit.