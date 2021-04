Joko und Klaas haben mit ihren TV-Aktionen schon oft für Aufsehen gesorgt. So auch am Mittwoch, als sie zur Primetime bis in den frühen Donnerstagmorgen fast sieben Stunden lang zum Pflegenotstand in Deutschland sendeten. Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf können in der Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» 15 Minuten frei verfügbare Sendezeit ihres Arbeitgebers erspielen. Für die Aktion hatten die Moderatoren ProSieben diesmal um etwas mehr Sendezeit, als die sonst übliche Viertelstunde gebeten.