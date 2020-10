In der jüngsten Episode der Show bot Prosieben dem Duo am Dienstagabend die doppelte Menge an Sendezeit, also 30 Minuten (siehe Check oben links), sollte es siegreich vom Platz ziehen.

Das schafften sie, indem Klaas – ziemlich überraschend – einen Basketball aus 14 Meter Entfernung versenkte. Dafür bekamen sie vom Sender wie gewohnt tags darauf 15 Primetime-Sendeminuten zur freien Verfügung gestellt und nutzten diese, um ein Schwein in einer Kunstgalerie zu zeigen. Yeah, äh, Entertainment halt? Nach dem eindrücklichen Moria-Beitrag in der Woche vorher wars jedenfalls etwas ernüchternd.

Klaas «punktete» schon mal mit seinem Fussball-Fachwissen

Fans von Joko und Klaas erinnern sich an eine Episode ihrer früheren Sendung «Circus Halligalli», in der Joko Klaas als «Experte» in eine Talkrunde des deutschen TV-Fussballformats «Doppelpass» schickte und ihm per Knopf im Ohr durchgab, was er sagen soll. «Erst mal ein herzliches ‹Gut Kick!› in die Runde» ist seither zum Kultspruch avanciert: