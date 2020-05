Virales Video

Joko und Klaas zeigen eine Ausstellung über sexuelle Belästigung

Das Fernsehduo Joko und Klaas hat von Prosieben 15 Minuten Sendezeit in der Primetime bekommen. Diese nutzten sie, um auf sexuelle Belästigung von Frauen aufmerksam zu machen.

Die Live-Sendezeit in der Primetime am Tag nach der Ausstrahlung nutzten Joko und Klaas für ein ernstes Thema: Mit ihrem Beitrag machen sie auf sexuelle Belästigung gegen Frauen aufmerksam. Auf ungeschönte, aufwühlende Art.

«Die grusligste, aber nötigste Ausstellung der Welt»

Gerade in den aktuellen Krisenzeiten dürften neben Corona andere wichtige Themen nicht untergehen, erklärt Passmann. «Vielleicht ist es die grusligste, aber auch nötigste Ausstellung der Welt. Und das, was Sie gleich sehen, gehört eben zum Leben dazu», sagt Passmann. «Zumindest von manchen Leuten», setzt sie nach. Passmann macht klar: «Alles, was sie hier sehen, ist echt.»

«Das grenzt an virtuellen Missbrauch»

Danach laufen die beiden an einer Wand mit vielen weiteren solcher Bilder, alle mit Zensurbalken überklebt, entlang. Es komme nicht darauf an, ob eine Person in der Öffentlichkeit stehe oder nicht. «Ich kann ein Bild von meinen Turnschuhen posten und diese Bilder kommen reingeprasselt. Das grenzt an virtuellen Missbrauch», sagt Palina. Passmann erklärt, dass das Verschicken von Genital-Bildern in Deutschland strafbar ist und verschwindet in den nächsten Teil der Ausstellung.