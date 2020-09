Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zeigen Doku-Bilder aus dem Flüchtlingscamp auf Lesbos. «Wir wollen, dass zukünftig jeder weiss, welche Zustände mitten in Europa existieren», sagen sie in der Einführung des Videos.

Milads berührende Lebens- und Leidensgeschichte startet erst nach einer kurzen Einführung des Entertainer-Duos – und nach ausdrücklichen Warnungen. Die Bilder seien nichts für schwache Nerven. Und: «Bitte nicht mit Kindern schauen», fügt Klaas an.

«Grösster Fehler, auf Insel zu kommen»

«Es war der grösste Fehler meines Lebens, auf diese Insel gekommen zu sein», sagt Flüchtling Milad rückblickend. Er habe von Europa geträumt, habe geglaubt, dass hier Freiheit und Gleichberechtigung herrsche. Doch was er nun seit Monaten erlebe, sei die Hölle. Es folgen verstörende Bilder von überfüllten Flüchtlingsbooten, von schreienden Kindern, von vom Feuer flüchtenden Menschen.

Am Ende von «A Short Story Of Moria» appelliert Milad an die Zuschauer: «Wenn mir Europa zuhören würde, würde ich nur sagen, dass alle Geflüchteten auf dieser Insel eine Lösung brauchen. Wir brauchen eine Lösung für diese Bedingungen hier und das Leid und den Schmerz der Menschen», sagt er. «Kümmert euch um dieses Chaos.»