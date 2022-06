Beispielloses Urteil : Jolanda Spiess-Hegglin erzwingt vor Gericht Gewinnherausgabe vom «Blick»

«Netzcourage»-Aktivistin Jolanda Spiess-Hegglin hat vor dem Zuger Kantonsgericht wegen der Berichterstattung über die Ereignisse an der Landammannfeier recht bekommen. Nun muss ihr der Ringier-Verlag womöglich viel Geld bezahlen.

1 / 2 Jolanda Spiess-Hegglin hat vor dem Kantonsgericht mit ihrer Klage gegen Ringier gewonnen. Tamedia/ Reto Oeschger Sie sei durch die Berichterstattung im «Blick» in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt worden. Tamedia/ Reto Oeschger

Im Prozess, der im Januar wegen einer Klage der früheren Zuger Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin stattfand, wurde nun das Urteil bekannt. Das Zuger Kantonsgericht kam zum Schluss, dass die 41-Jährige in mehreren zwischen Dezember 2014 und September 2015 im «Blick» erschienenen Artikeln über die Ereignisse an der Landammannfeier 2014 in ihrer Persönlichkeit verletzt worden war.

Konkret ging es um die Texte «Sex-Skandal in Zug: Alles begann auf der MS ‹Rigi›», «Jolanda Heggli zeigt ihr ‹Weggli›», «Neue Fakten in Zuger Sex-Affäre aufgetaucht: DNA-Probe belegt ‹Kontakt im Intimbereich›» und «Ich öffnete die Türe und sah Kleider am Boden», wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.

Als der erste Artikel erschien, habe Spiess-Hegglin als Opfer eines sexuellen Übergriffs gelten müssen, weshalb nur mit «besonderer Zurückhaltung» über sie berichtet werden durfte, so das Gericht. Der «Blick» habe mit seiner Berichterstattung aber stattdessen ihre Persönlichkeit verletzt. Insgesamt veröffentlichte Ringier über 160 Artikel über die Zuger Landammannfeier.

«Zur Absatzförderung beigetragen»

In ihrer Klage verlangte Spiess-Hegglin die Herausgabe des Gewinns, den der Verlag mit der Publikation der Artikelreihe erzielte. Im Urteil erkannten die Richter in der Tat, dass «die im Print und online erschienenen Artikel aufgrund ihrer Aufmachung und Ausrichtung zur Absatzförderung von Medienerzeugnissen des Medienhauses beigetragen haben», heisst es im Artikel der NZZ. Das Urteil verpflichtet Ringier nun dazu, diverse Daten zu den Absatzzahlen und zu den Gewinnen an den fraglichen Zeitpunkten offenzulegen. Dazu muss Ringier nun die Page Impressions und Verkäufe der Printprodukte an den Stichtagen ermitteln und vorlegen – laut Experten ein absolutes Novum in der Schweizer Rechtsprechung.

Jolanda Spiess-Hegglin teilte in einem Communiqué mit, sie sei erleichtert über das Urteil. Allerdings hat Ringier 30 Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen und prüft diese laut einer Sprecherin. Der Fall könnte also beim Bundesgericht landen.