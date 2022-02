Landammannfeier 2014 : Jolanda Spiess-Hegglin verliert vor Bundesgericht

Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde von Jolanda Spiess-Hegglin gegen den Zwischenentscheid des Obergerichts des Kantons Zug vom vergangenen September nicht ein.

Dies gegen die Tamedia-Journalistin Michèle Binswanger, die in einem Buch die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier 2014 aufarbeitete.

Am 20. Dezember 2014 fand in Zug die Feier zur Ernennung des damaligen Zuger Landammanns statt. Nach der offiziellen Feier kam es zu einem Sexualkontakt zwischen Jolanda Spiess-Hegglin, damals Mitglied des Zuger Kantonsrats, und einem männlichen damaligen Kantonsratsmitglied. Dazu erschienen zahlreiche Medienberichte. Unter anderem veröffentlichte Michèle Binswanger als Journalistin des «Tages-Anzeigers» zu den Ereignissen an der Landammannfeier und deren Folgen Kolumnen und einen Videobeitrag. Über die tatsächlichen Geschehnisse besteht bis heute keine Klarheit, wie das Bundesgericht in einer Medienmitteilung schreibt.