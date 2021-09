Nach Urteil von Obergericht : Jolanda Spiess-Hegglin will vors Bundesgericht

Die Journalistin Michèle Binswanger darf ein Buch über die Landammann-Feier schreiben. Tamedia feiert den Entscheid als «Urteil für die Medienfreiheit.»

Binswanger plant ein Buch über die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier im Dezember 2014 und damit auch über Spiess-Hegglin.

Die Medienfreiheit müsse in diesem Fall höher gewichtet werden als der Persönlichkeitsschutz.

Ein Jahr lang war es der Journalistin des «Tages-Anzeigers» Michèle Binswanger verboten, ihr Buch zum Vorfall an der Landammannfeier 2014 zu veröffentlichen – nun wurde dieses Verbot vom Zuger Obergericht aufgehoben. «In Gutheissung der Berufung wird der Entscheid des Einzelrichters am Kantonsgericht Zug vom 3. September 2020 aufgehoben und das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen», schreibt das Gericht.

Jetzt meldete sich auch Spiess-Hegglin zum Entscheid des Kantonsgericht Zug. Gegenüber «Zentralplus» schreibt sie in einer Stellungnahme: «Das Urteil sagt eigentlich auf den Punkt gebracht: Wer sich juristisch und folglich in der Öffentlichkeit gegen den Missbrauch der Medien und den Eingriff in eine Intimsphäre wehrt, hat nicht weiter Anrecht auf Schutz.»