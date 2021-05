Sorgerechts-Streit : Jolie fühlt sich von Richter nicht fair behandelt

Jolie und Pitt gelten seit zwei Jahren als geschieden. Jolie wirft dem für die Verteilung des Sorgerechts zuständigen Richter zu, ihre berechtigten Kinder nicht angehört zu haben.

Fühlt sich unfair behandelt: Der zuständige Richter John Ouderkirk habe ihren dazu berechtigten Kindern nicht erlaubt, zum Sorgerecht auszusagen, teilte Jolie in Gerichtsunterlagen mit. (Archivbild)

Die Schauspielerin Angelina Jolie hat einen Richter im Scheidungsverfahren gegen Brad Pitt kritisiert. John Ouderkirk habe ihren dazu berechtigten Kindern nicht erlaubt, zum Sorgerecht auszusagen, teilte Jolie in Gerichtsunterlagen mit. Er habe sich geweigert, Beweise anzuhören, die für die Sicherheit ihrer Kinder wichtig seien, bevor Ouderkirk ein vorläufiges Urteil erlassen habe. Um welche Beweise es sich handelt, ging aus den Unterlagen nicht hervor. Jolie verwies auf einen Gerichtskodex, dem zufolge Kinder über 14 aussagen dürfen sollten.

Jolie warf dem Richter vor, er habe einen Abschnitt des Gerichtskodex von Kalifornien nicht genug berücksichtigt, demzufolge es nachteilig für ein Kind sei, wenn das Sorgerecht an eine Person gehe, die häusliche Gewalt angewandt habe. Jolie gab nicht an, um was für eine Art von mutmasslicher häuslicher Gewalt es sich handele.