Schweiz-Meisterschaft: Riesen-Kürbis wiegt 675 Kilogramm

Beim Kürbis-Wettbewerb ging Platz 1 an Simon Favre aus Lausanne. Sein Riesenkürbis brachte über 650 Kilogramm auf die Waage.

Auch wenn man es wegen der sommerlichen Temperaturen noch nicht wirklich merkt: Der Herbst zieht ins Land – und damit beginnt auch die Zeit der Kürbisernte. Für so manchen ambitionierten Gärtner fällt diese dann besonders üppig aus, so vor allem für die Teilnehmer der diesjährigen Schweiz-Meisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen. Zahlreiche Teilnehmer wuchteten Teile ihrer Ernte zum Bächlihof in Jona SG, um damit beim Rennen um das schwerste oder auch schönste Gemüse das Rennen zu machen.