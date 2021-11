Aschersleben/ Sachsen-Anhalt : Jonas (14) tötete seine Exfreundin Josefine (14), «weil sie ihn nervte»

Im Fall um die getötete Josefine kommen erschreckende neue Fakten ans Licht: Offenbar wurde sie ermordet, weil sie ihren Ex Jonas «nervte» und «verschwinden musste». Nach der Bluttat brüstete sich der Teenager damit auf Social Media.

In diesem Garagenkomplex im deutschen Aschersleben wurde die Leiche der 14-jährigen Josefine am Mittwoch gefunden.

Am Mittwoch wurde nach mehrtägiger Suche der Leichnam der 14 Jahre alten Josefine bei einem Garagenkomplex in Aschersleben im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gefunden. Sie war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Rasch geriet ihr Exfreund, der gleichaltrige Jonas, ins Visier der Ermittler. Jonas und ein Kollege wurden in Haft genommen. Nach anfänglichem Leugnen gab er schliesslich zu, das Mädchen getötet zu haben.

Offenbar war sein Motiv, dass seine Ex ihn geärgert hatte: Dies hatte er gegenüber einem Mitschüler angegeben. «Nun nervt sie nicht mehr», soll der 14-Jährige unmittelbar nach der Tat auf Whatsapp gepostet haben. Dies geht aus Vernehmungsprotokollen der Polizei hervor, die der «Bild»-Zeitung vorliegen. Offensichtlich hatte er die Tat geplant: Um sie in seine Gewalt zu bekommen, lockte Jonas Josefine unter einem Vorwand in einen Hinterhalt. Er habe sie bloss «bewusstlos schlagen» wollen, gab er bei der polizeilichen Einvernahme an. Doch es blieb nicht bei Schlägen: An Josefines Leiche wurden nebst Knochenbrüchen auch Stichwunden festgestellt.