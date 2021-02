«Auf deine elektronische Bewerbung freue ich mich» – was wie ein Satz aus einer Stellenausschreibung tönt, steht in einer Anzeige von Jonas Straumann. Diese hat der 26-jährige Winterthurer kürzlich auf Facebook gepostet. Nach zweijähriger Beziehungspause werde bei ihm eine neue Stelle als «Partnerin 40–60 %» frei.

Auf positives Umfeld achten

Zu den Aufgaben gehört, positive und negative Momente zu teilen und Bedürfnisse zu kommunizieren. Gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit sind ebenfalls Teil der Anforderung. Zudem soll die zukünftige Partnerin auf ein positives Umfeld achten. Und was bietet die Stelle? Eine kreative Persönlichkeit, die Minimalismus liebt und vegetarisch kocht. «Grosse Ziele habe ich mir gesteckt, die ich erreichen will – am liebsten gemeinsam mit dir.»