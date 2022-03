Nach Sommer-Ausfall - Jonas Omlin gegen England im Nati-Tor – Gregor Kobel spielt gegen Kosovo

Klar ist: Das grössere Highlight wird sicher Omlin erleben. Der ehemalige Goalie des FC Basel wird im ausverkauften Wembley am Samstagabend (live im Ticker) vor mehr als 90’000 Zuschauenden zu seinem dritten Länderspiel kommen. «Bei der Nati dabei zu sein, ist so oder so eine grosse Ehre», hatte Omlin im Dezember im Interview mit 20 Minuten erklärt. «Natürlich will man irgendwann mehr», so der 28-Jährige. Den nächsten Schritt in diese Richtung kann der Goalie am Samstagabend machen.