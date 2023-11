Jonas Vingegaard: Rad-Superstar zieht in die Schweiz

Spätestens mit seinem zweiten Titel an der Tour de France in Folge wurde Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) zum absoluten Superstar der Radszene. Nun will sich der Däne für künftige Überflüge in den Hügeln des Tessins fit trampen. Dies gab der dänische TV-Sender «TV 2 Sport» bekannt.